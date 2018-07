Jazz Summer im Brüsseler L‘Archiduc

Was? An jedem Samstag und Sonntag im Juli und August finden in der Brüsseler Kultkneipe L’Archiduc bei freiem Eintritt kleine aber feine Jazzkonzerte statt. Startschuss ist jeweils schon um 17 Uhr am späten Nachmittag.

Wo? L’Achiduc, Dansaert 6, 1000 Brüssel