Die Sabena ging vor 20 Jahren in Konkurs

Aber bereits 1925 gab es auch schon die ersten Flüge zwischen Belgien und der Kolonie Kongo - ein absolutes Abenteuer in den Pionierzeiten der Fliegerei. Im späteren kommerziellen Betrieb der Sabena im Kongo wurden Maschinen von de Havilland und Handley Page mit jeweils 10 Sitzplätzen für die Fluggäste eingesetzt.

In den Anfangstagen der Fliegerei dauerte eine Flugreise von Belgien in die Kolonien noch 51 Tage (!). Als die Sabena in den 1930er Jahren bessere Überflugrechte aushandeln konnte, dauerte diese Reise nur noch 4 Tage. Die Flugzeuge für die Linien innerhalb der Kolonien wurden damals noch auf dem Wasserweg geliefert.

In der Zeit des Zweiten Weltkriegs kam der Flugreiseverkehr in Europa und nach Übersee praktisch völlig zum Erliegen. Nur die Sabena schaffte es, den Flugverkehr zu und in den afrikanischen Kolonien in diesen Jahren zumindest teilweise aufrecht zu erhalten.