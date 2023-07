Das VRT/RTBF-Funkhaus steht auf einem geschichtsträchtigen Gelände

Gabrielle Petit (geboren 1983) stammte aus einer Arbeiterfamilie und wurde nach dem frühen Tod ihrer Mutter in einem katholischen Internat in Brugelette aufgezogen. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs lebte sie in Brüssel, arbeitete als Verkäuferin und meldete sich sofort als Krankenschwester beim Roten Kreuz. Als sie 1914 ihrem verwundeten Verlobten, Maurice Gobert, zur Flucht über die Grenze in die Niederlande verhalf, begann ihre Spionagetätigkeit. Was sie während dieser Reise über die deutsche Armee erfuhr, gab sie an den britischen Geheimdienst weiter. Dieser gab ihr eine kurze Ausbildung und mit Hilfe einer mehrerer falscher Identitäten sammelte sie Informationen über deutsche Truppenbewegungen. Sie verhalf vielen Männern über die niederländische Grenze und verteilte Untergrundzeitungen.

Gabrielle Petit wurde verraten und von den Deutschen im Februar 1916 festgenommen. Trotz des Angebots eines milderen Urteils weigerte sie sich, andere Widerstandskämpfer zu verraten. Am 1. April 1916 wurde auch sie am „Tir National“ vor ein Erschießungskommando gestellt. Ihre Leiche wurde zunächst auf dem Gelände des „Tir National“ beerdigt. Anders als bei Edith Cavell wurde ihre Geschichte erst nach dem „Großen Krieg“ bekannt und sie selbst zur Nationalheldin. Im Mai 1919 gab es für sie eine nationale Bestattungsfeier und im Beisein der belgischen Königin Élisabeth wurden ihre sterblichen Überreste und die zweier Mitstreiter vom Schießplatz aus auf den städtischen Friedhof Schaerbeek übergeführt.

Unter anderem am Sint-Jansplein in Brüssel steht heute eine Statue zur Erinnerung an die junge Heldin (Foto unten). Ein weiteres Denkmal wurde in ihrem Geburtsort Tournai errichtet. Gabrielle Petit ist übrigens die erste Frau aus der belgischen Arbeiterklasse, für die in Brüssel ein Denkmal errichtet wurde.

