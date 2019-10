Die flämische Regierungsvereinbarung

Das M-Dekret in seiner jetzigen Form soll abgeschafft werden. Das M-Dekret sorgt dafür, dass Kinder mit einer Behinderung so weit wie möglich in die reguläre Ausbildung gelangen. In der vergangenen Legislaturperiode verursachte dies viele Probleme in der Bildung, und das Dekret wurde bereits angepasst. Die Verhandlungsführer haben beschlossen, das M-Dekret in seiner jetzigen Form abzuschaffen und durch ein "Begleitdekret" zu ersetzen. Das bedeutet, dass jedes Kind einzeln betrachtet werden soll.