Ex-Komplize von Dutroux kommt aus dem Gefängnis frei

Am 22. Juni 2004 wurde Michel Lelièvre vom Schwurgericht in Arlon zu 25 Jahren Haft verurteilt, weil er dem Kinderschänder Marc Dutroux bei den Entführungen von An, Eefje, Sabine und Laetitia geholfen hatte. Er war nicht an den Entführungen von Julie und Mélissa beteiligt. Zum Zeitpunkt der Verurteilung hatte er bereits fast 8 Jahre dieser Strafe in Untersuchungshaft verbüßt. Im Jahr 2019 sind er und Marc Dutroux die einzigen in diesem Fall, die noch eine Freiheitsstrafe verbüßen. Michelle Martin, die Ex-Frau von Dutroux, durfte das Gefängnis bereits 2012 verlassen. Damals hatte sie 16 Jahre der ihr auferlegten 30 Jahre Gefängnisstrafe verbüßt.