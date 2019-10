Flanderns neuer Ministerpräsident Jambon wird auf den Konföderalismus in den Köpfen vorbereiten

Jambon wurde später mit radikaleren Positionen in Verbindung gebracht. Im Jahr 2013 erschienen Fotos von Jambon, auf denen er eine Rede bei einem Treffen des Sint-Maartensfonds im Jahr 2001 hielt (Foto unten). Der Sint-Maartensfonds war ein Verein für Flamen, die während des Zweiten Weltkriegs an der Ostfront kämpften, mit einem zweifelhaften Ruf, weil der Verein mit Nazi-Deutschland in Verbindung gebracht wurde.

Mit einer so flämisch-nationalistischen Vergangenheit sei es ganz klar, dass Jambon als Ministerpräsident die flämische Karte voll ausschöpfen würde, so seine beiden Parteikollegen. "Daran habe ich keinen Zweifel. Das ist in seinem Herzen und seiner Seele", meint Diependaele. "Ich kenne ihn seit 35 Jahren. Jan hat ein ausgeprägtes flämisch-nationales Profil", so auch De Roover. "Er wird nach so viel Raum wie möglich für die flämische Selbstverwaltung suchen wollen. Er wird sicherlich nicht zögern, die schon heute vorhandenen Befugnisse voll auszufüllen. Er wird den ganzen Raum zu 100% benutzen."