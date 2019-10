Fußball: Randale beim Limburg-Derby und weiterer Rückschlag für Anderlecht

Der 9. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga hatte es in sich. Zum einen wurde das Limburg-Derby zwischen STVV-Sint-Truiden und Meister KRC Genk beim Stand von 3:3 kurz vor dem eigentlichen Abpfiff wegen schwerer Randale in den Rängen abgebrochen werden und zum anderen strauchelte Rekordmeister RSC Anderlecht jetzt auch über den Tabellenvorletzten Waasland-Beveren, was ebenfalls für Ärger bei den Fans sorgte.