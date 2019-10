Regierungsabkommen von Jambon I: Wer soll das bezahlen? Und warum in sich selbst zurückziehen?

"Dieselbe Koalition, ein anderer Ton und andere Prioritäten", betont Bart Eeckhout, Chefredakteur der Zeitung De Morgen. Ihm zufolge sei diese Regierung rechtsgerichteter. Sie rücke vor allem die flämische Symbolpolitik in Sachen Identität in den Vordergrund. Dies, zusammen mit der "verhärteten Integrationspolitik", soll "eine logische Antwort auf den Wahlsieg von Vlaams Belang sein". "Ist es auch schlau?“ Weiter schreien, dass das alles noch härter gehe, könnte für den Vlaams Belang ausreichen, um weiterhin Erfolge zu verbuchen, heißt es in De Morgen.

Auch Karel Verhoeven, der Chefredakteur von De Standaard, macht diese Feststellung, wenn er sich die Maßnahmen der neuen flämischen Regierung ansieht: "In Gedanken saß stets eine vierte Partei mit im Raum. Bart De Wevers Strategie, einen ganzen Sommer lang Gespräche mit dem Vlaams Belang zu führen, hat bereits gezeigt, dass der Geist von Theo Francken durch Jambon I umgesetzt wird. Und die CD&V schluckt das."

Doch er gibt vor, dass dies auf seltsame Weise auch für diese Regierung gut ausgehen könne. "Die Tatsache, dass der Feind jetzt außerhalb der Regierung sitzt, könnte sich als mächtiger Klebstoff erweisen.“