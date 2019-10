Starker Regen hat an diesem Dienstagmorgen den Verkehr in verschiedenen Teilen des Landes durcheinander gebracht. In der Nähe von Gent wurde der Zugverkehr nach einem Blitzeinschlag am Bahnhof Gent-Sint-Pieters unterbrochen. Auf den Autobahnen gab es lange Staus und einige Unfälle. In Aartselaar erhielt die Feuerwehr mehrere Anrufe wegen Straßen, die unter Wasser standen.