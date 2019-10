Jan Jambon in seiner Regierungserklärung: „Lassen wir den Negativismus hinter uns!“

Der neue flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA - Foto) rief in seiner Regierungserklärung am Mittwoch dazu auf, auf den Negativismus zu verzichten. Er wolle daran arbeiten, dass „alle Flamen begeistert“, welcher Abstammung, Überzeugung oder Neigung sie auch seien. Den jungen Klimaaktivisten gab er den Rat, nicht in ein Doomdenken zu verfallen. Doch nach seiner Erklärung wurde die Parlamentssitzung vertagt. Die Opposition verlangt Zahlen zur Regierungserklärung und zum Koalitionsabkommen. Diese will MP Jambon am Freitag vorlegen.