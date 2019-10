Klimaforscher Jean-Pascal van Ypersele: „Flandern begreift langsam die Konsequenzen“

Der frühere stellvertretende IPCC-Chef Jean-Pascal van Ypersele (Foto), ein weltweit anerkannter Klimaforscher aus Belgien, der der Université Catholique de Louvain (UCLouvain, Wallonisch-Brabant) verbunden ist, zog jetzt eine Bilanz nach dem UN-Klimagipfel in New York. Van Ypersele stellte dabei fest, dass man sich in Flandern langsam der Bedrohung der eigenen Nordseeküste bewusst wird.