Reynders wird bei Anhörung im Europaparlament persönlich: „Rechtsstaatlichkeit bedeutet auch Unschuldsvermutung“

Drei Stunden lang – mit einer 45-minütigen Unterbrechung wegen einer Strompanne - wurde der liberale Politiker, der stellvertretende Premierminister und Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung Didier Reynders (MR) von den zuständigen Ausschüssen zu seinen Plänen für einen Mechanismus zur Überwachung der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in allen europäischen Ländern befragt. Die Europaparlamentarier stellten auch Fragen zu Themen wie Verbraucherschutz und justizielle Zusammenarbeit.

Das Ressort, das Reynders bekommen soll, sei wesentlich für die strategische Agenda der EU. Das Mandat ist gestützt auf gegenseitiges Vertrauen und Anerkennung und darauf, dass die Werte voll eingehalten werden (Kopenhagener Kriterien). Wir haben immer wieder von dem Dilemma der Kriterien gesprochen, denn alle Mitgliedstaaten müssen diese Werte einhalten. Das EU-Recht ist verbindlich und muss eingehalten werden, begann der Vorsitzende der Sitzung, J.F. López Aguilar, die Anhörung.

Reynders versprach deshalb gleich zu Anfang, sich dafür einzusetzen, dass die Rechtsstaatlichkeit in jedem europäischen Mitgliedstaat durchgesetzt werde. Reynders selbst begann damit, zwei persönliche Überlegungen in seiner Eröffnungsrede anzuführen: „Erstens, hier geht es um die Rolle Europas in der Welt. Vor 20 Jahren, als ich zum ersten Mal zum Minister ernannt worden bin, war Europa getrennt. Man musste kämpfen, um die Auswirkungen des Mauerfalles in den Griff zu bekommen“, so Reynders. „In den letzten 20 Jahren hat sich vieles geändert. Wir können stolz und glücklich sein über das, was in Europa erreicht wurde. Wir haben jetzt Politiken und Gesetze zugunsten des Wohlergehens der Bürger, statt um irgendwelche Territorien zu kämpfen. Wir erhalten unsere Vielfalt durch unsere Kulturen, unsere Sprachen und wenn ich bestätigt werde als Europäischer Kommissar, werde ich mich verpflichten, mit Ihnen entschlossen zusammenzuarbeiten, um die Europäische Integration zu vertiefen“, sagte Reynders.

Reynders gehöre zu denen, die mehr und ein besseres Europa wollten. „Wenn wir Einfluss haben wollen in einer weltweiten Ordnung, die sich weiterentwickelt, können wir das nur schaffen, wenn wir geeint bleiben“, unterstrich Reynders. „Doch die Realität, mit der wir konfrontiert sind, ist die, dass die Welt immer instabiler geworden ist, unsere Werte sind bedroht von denjenigen, die nationalistische, populistische Rhetorik walten lassen, die eigentlich der Vergangenheit angehören sollten.“ Weiter führte Reynders aus: „Wir sind bedroht durch Nationen, die dominieren und nicht kooperieren wollen. Unsere Hauptaufgabe ist es, die Errungenschaften der EU zu schützen, Frieden, Sicherheit, Wohlergehen, aber auch unsere gemeinsamen Werte zu fördern, unsere Unterstützung für multilaterale Institutionen, nachhaltiges Wachstum und sozialen Fortschritt. Wir müssen entschlossen überall die Rechtsstaatlichkeit verteidigen, die Demokratie und die Grundrechte.“

„Mein zweiter Gedanke ist noch persönlicher“, sagte Reynders dann. „Ich habe am Samstag, den 14. September, erfahren, dass seit Monaten schwere Vorwürfe gegen mich erhoben werden durch eine Person, die ganz bewusst darauf abstellt, mich zu destabilisieren und mir zu schaden.“ „Ich streite alle Vorwürfe, die in der Presse erhoben wurden ab“, so Reynders. "Wir alle könnten einem solchen bösartigen Angriff ausgesetzt sein", fuhr er fort. Er hoffe, dass niemand das ertragen müsse, was er und seine Familie in den letzten Wochen ertragen mussten. "Der Rechtsstaat impliziert auch die Unschuldsvermutung, das möchte ich klarstellen", verwies er auf seine eigene Situation.