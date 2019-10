Die flämische Landesregierung steht: So wurden die neuen Ämter verteilt 

Für die flämischen Liberalen Open VLD übernimmt Bart Somers (55), der Bürgermeister der Stadt Mechelen in der Provinz Antwerpen, das Amt des Vize-Ministerpräsidenten und die Ressorts Inneres und Gesellschaft. Somers, der vor einigen Jahren den Titel „Bester Bürgermeister der Welt“ tragen durfte, leitete etwa 19 Jahre lang die Geschicke seiner Stadt. Er sorgte dafür, dass seine heruntergekommene und als besonders unsichere Stadt zu einem Vorbild von Kommunalpolitik wurde. Mechelen ist heute sauber, sicher, attraktiv und immer einen Besuch wert. Somers gilt als eher progressiv und arbeitet in seiner Stadt mit einer Koalition, zu der auch die Grünen (Groen) gehören. Auch zum Thema Einwanderung und Integration hat Somers seine eigenen Ansichten. So lehnt er z.B. ein Kopftuchverbot für moslemische Frauen ab.

Lydia Peeters, wird in der neuen flämischen Landesregierung Ministerin für Mobilität und für öffentliche Arbeiten. Sie übernahm Anfang des Jahres als Nachfolgerin von Bart Tommelein, der seinerzeit Bürgermeister von Ostende wurde, die Landesministerien für Haushalt, Finanzen, Jugend, Kultur, Medien und Energie. Die 50 Jahre alte Limburgerin gilt als erfahrene Parlamentsabgeordnete und auch als Interimsministerin machte sie keine schlechte Figur. Sie arbeitete z.B. daran, die Energiewende aus flämischer Sicht zu schaffen und basierte ihre dahingehende Politik auf Zahlen und Fakten und nicht auf Emotionen, wie dies leider in der Politik häufig der Fall sein kann.