Insolvenzverwalter untersuchen: Warum hat Thomas Cook Belgien noch Millionen an das bankrotte britische Unternehmen überwiesen?

Ein Rückblick: Am Sonntag, den 22. September, hat der britische Reiseveranstalter Thomas Cook die Bücher geschlossen. Die belgische Sektion war noch in Betrieb, musste aber in den folgenden Tagen nach Geld suchen, um die Löhne für September bezahlen zu können. Die belgische Unternehmensleitung hat am 24. September auch um Schutz vor Gläubigern gebeten, damit sie die Optionen für eine Übernahme oder einen Neustart ruhiger prüfen kann.

Thomas Cook Belgien wurde jedoch kein solcher Schutz von den Gerichten gewährt, weil das Unternehmen nicht genügend Geld hatte, um im Rahmen dieses Systems weiterarbeiten zu können. Rund 5 Millionen Euro wurden benötigt und dieser Betrag war nicht mehr in der Kasse. Infolgedessen ging das Unternehmen vor drei Tagen in Konkurs.

Die Treuhänder, die die Abwicklung dieses Konkurses zu bewerkstelligen haben, sind jetzt zu dem Schluss gekommen: Auch nach dem britischen Konkurs hat die belgische Niederlassung von Thomas Cook Geld nach England überwiesen. De Standaard spricht von 5 bis 6 Millionen Euro, aber die Treuhänder müssen noch den genauen Betrag ausrechnen.

Das soll über mehrere Cash-Pooling-Systeme geschehen sein. Ein Cash-Pool ist eine Art Topf, in dem sich die verschiedenen Tochtergesellschaften des Konzerns im Falle von Problemen gegenseitig Geld leihen können.

Cash Pooling ist nicht illegal, aber es hat in den letzten Tagen bei Thomas Cook eindeutig Probleme verursacht. Nach VRT-Informationen soll Thomas Cook Belgien am Freitag vor dem Konkurs automatisch Geld in einen solchen Cash Pool überwiesen haben. Dies erklärt, warum am Montag nach dem Konkurs noch schnell Geld gefunden werden musste, um die Löhne vom September zu bezahlen.