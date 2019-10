Inwiefern unterscheiden sich das flämische, wallonische und Brüsseler Regierungsabkommen? 

In der Politik der drei Regionen gibt es jedoch auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten oder Parallelen. Flandern hat sich beispielsweise dafür entschieden, die Wohnungsprämie abzuschaffen und die Registrierungsgebühren zu senken. Brüssel hat dies bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode gemacht.

"Obwohl es einen Unterschied in der Umsetzung gibt. Man könnte sagen, dass das Brüsseler System sozialer ist. Wenn Sie ein billiges Haus kaufen, zahlen Sie weniger Sozialversicherungsbeiträge in Brüssel. In Flandern wird das relativ gesehen, besonders wenn Sie ein teureres Haus kaufen."

Sinardet sieht zudem eine Reihe von Parallelen in den demokratischen Reformen. "Flandern übernimmt nun tatsächlich das wallonische System der halbdirekten Wahl des Bürgermeisters. Die Abschaffung der Listenstimme ist auch in Wallonien zuvor schon umgesetzt worden. Die flämische Abschaffung der Wahlpflicht (für Kommunal- und Provinzwahlen, Red.!.) ist etwas, was man in Wallonien nicht will".

Auffallend findet Sinardet auch das parallele Verhältnis zwischen Sparen und Besteuern. "Man sieht dort nicht so viele Unterschiede, wie man es von einer rechtsgerichteten flämischen Regierung erwarten würde, mit allen möglichen Parteien, die sich immer darüber beklagen, dass zu viel Steuern gezahlt werden müssen, und einer linksgerichteten Regierung in Wallonien und Brüssel, von der man erwarten würde, dass sie Steuerregierungen sind. Wallonien und Brüssel wollen für die nächsten fünf Jahre keine neuen Steuern. Flandern sagt das Gleiche. Tatsächlich könnte Flandern die Steuern für das gesamte flämische Volk senken, aber das macht Flandern erneut nicht."

"Und man könnte sogar sagen, dass es in Flandern eine Reihe von Steuererhöhungen gibt", sagte Sinardet. "Der Wegfall der Wohnungsprämie wird durch die Senkung der Registrierungsgebühren nicht kompensiert und auch Dienstleistungsgutscheine werden teurer. Der Jobbonus ist dann eher eine Beschäftigungsmaßnahme, die sich vor allem an die niedrigeren Löhne richtet. Es gibt keine allgemeine Steuerermäßigung für alle Flamen."