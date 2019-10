Elim Chan beginnt beim Antwerpener Symphonieorchester: „Wir Frauen bringen auch etwas anderes mit als Führungspersonen“

„Wir sind es gewöhnt, einen Mann zu sehen, aber die Gesellschaft verändert sich gerade“, so Elim Chan. „Wir sind heute offener, nicht nur in der Welt der Dirigenten, sondern auch in führenden Positionen in der Geschäftswelt. Wir haben mehr weibliche CEOs, mehr Komponistinnen. Wenn Du erst mal beweisen kannst, dass Du etwas kannst, stehen Dir mehr Möglichkeiten für eine führende Position offen.“

„Wir Frauen bringen auch etwas anderes mit als Führungspersonen.“

Cham will in den nächsten Jahren gemeinsam mit dem Orchester alle Möglichkeiten des renovierten Königin Elisabeth-Saals austesten. „Wir haben diese wundervolle Räumlichkeit und wir sind an einem Punkt zu entdecken, was man mit diesem Saal alles machen kann. Wir fangen an, die Akustik zu genießen. Und wir beginnen gerade herauszufinden, dass wir Dinge wegnehmen können, damit alles besser klingt. Wir können andere Aufstellungen ausprobieren. Der Saal ist ein tolles Instrument."