Spitzenpolitiker der N-VA und PS treffen sich wieder

Die flämische nationalistische Partei N-VA und die frankophone sozialdemokratische Partei PS haben in den letzten Wochen und Monaten mehrmals miteinander gesprochen, wird der PS-Spitzenpolitiker Paul Magnette in mehreren Zeitungen zitiert. Sogar mehrmals in den letzten Tagen. Das letzte Mal war erst gestern. Das wurde der VRT bestätigt. Bart De Wever und Theo Francken für die N-VA, Elio Di Rupo und Paul Magnette für die PS und die beiden Informatoren Johan Vande Lanotte und Didier Reynders waren anwesend.

Unseren Quellen zufolge haben die Parteien darüber diskutiert, was am Montag passieren soll, wenn der Auftrag von Didier Reynders und Johan Vande Lanotte zu Ende geht. Wir werden es wohl erst am Montag mit Sicherheit wissen, aber es ist möglich, dass der König Bart De Wever die Aufgabe erteilen wird, zu versuchen, die Dinge voranzubringen. Am Tag des flämischen Koalitionsvertrags sagte De Wever, dass er immer noch nicht wisse, was die frankophonen Sozialisten wollten. Es ist also möglich, dass De Wever vom König beauftragt wird, die PS um eine Klärung zu bitten. Ein Duo aus N-VA und PS zu entsenden, wäre noch keine Option, denn es würde das Signal aussenden, dass N-VA und PS bereits gemeinsam eine Regierung bildeten. Und dafür ist es zu früh.