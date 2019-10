Nach Todesfällen in den Niederlanden: Aldi Belgien ruft Roastbeef zurück

Die Fleisch- und Wurstwarenfabrik Offerman ruft jetzt alle Fleischwaren zurück, die in ihrem Werk in Aalsmeer hergestellt worden sind. Solche Produkte liefert das Unternehmen an die niederländischen Warenhausketten Bidfood, Jumbo, Sligro und Versunie aus, sowie an Aldi Niederlande. Doch auch Aldi in Belgien bezog einige Wurst- und Fleischwaren von Offerman - unter anderem gebratener Roastbeef der Marke Délfin in 100 Gramm-Packungen.