Nach über 20 Jahren erstrahlt die Antwerpener Handelsbörse wieder in altem Glanz

Nach rund 20 Jahren Leerstand und weiteren drei Jahren Renovierung ist die historische Handelsbörse von Antwerpen wiedereröffnet worden. Das Gebäude ist in seiner 500-jährigen Geschichte zweimal ausgebrannt, doch heute erstrahlt es wieder in altem Glanz und wird neuen Bestimmungen zugeführt. In den kommenden Wochen wird das Gebäude auch für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.