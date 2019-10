Wie eine Trauma-Patientin ihre eigene Geschichte in einem Krimi lesen musste

Hier werde ihre gesamte Lebensgeschichte „verkauft“ sagte die Frau dazu, also bei weitem nicht nur einige Anekdoten: „Die Leute sprechen mich darauf an und gehen davon aus, dass dies mit dem Autor abgesprochen ist, doch das ist nicht wahr.“

Die Betroffene gibt an, sie sei nicht die einzige Person, die erkennbar in diesem Buch auftauche, denn auch andere Patienten eines bestimmten Psychologen fanden sich in „Das vergessene Mädchen“ wieder: „Man muss doch davon ausgehen, dass man seinem Psychologen vertrauen kann, wenn man sich an ihn wendet. Man geht doch nicht davon aus, dass seine eigene Geschichte an einen Kriminalschriftsteller verscherbelt wird.“

Die Frau gab gegenüber VRT NWS zu verstehen, dass sie mit dem Coppers-Roman und mit ihrem eigenen Tagebuch an jene Behörde gewendet hat, sie Psychologen und deren Arbeit beobachtet und kontrolliert. Hier wurde bestätigt, dass die Klage eingereicht wurde und dass entsprechende Ermittlungen laufen würden, doch dazu werde man sich nicht öffentlich äußern, so die Reaktion.