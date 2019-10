2018 beschlagnahmte die belgische Polizei 14 Mia. € aus kriminellen Handlungen

Belgiens scheidender Bundesinnen- und Sicherheitsminister Pieter De Crem (CD&V) sagte dazu: „Die strategische Lage unseres Landes mit seinen internationalen Häfen fungiert als anziehender Pool für viele Formen der internationalen Kriminalität.“

Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen setzt die belgische Bundespolizei zudem auf mehr Zusammenarbeit, sowohl auf internationaler Ebene, als auch im eigenen Land. Das bedeutet, dass hier auch die Behörden, der Zoll und die lokalen Polizeizonen für die Bundespolizei immer wichtiger werden.

Doch offenbar stößt die Polizeiarbeit vor allem auf Ebene des Drogenhandels an Grenzen. Hinter vorgehaltener Hand erwähnen Polizisten, dass der Drogenhandel in Belgien noch nie so umfassend und allgegenwärtig gewesen ist, wie derzeit…