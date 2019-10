"Europalia Arts Festival": Rumänien ist dieses Jahr in Belgien zu Gast

Das Festival, das sich auch in diesem Jahr wieder über vier Monate erstreckt, umfasst alle Arten der darstellenden Künste, Musik, Film und Literatur und findet außer in Brüssel auch in mehreren anderen belgischen Städten (und weit darüber hinaus) statt. In Gent sind z.B. Werke der zeitgenössischen Künstler Ciprian Mureșan und Ion Grigorescu zu sehen und in Tongeren, in der ältesten Stadt Belgiens in der Provinz Limburg bietet „Dacia Felix“ einen Einblick in die Geschichte der Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet das früheren und heutigen Rumäniens.

