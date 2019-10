Nach Aldi ruft auch Albert Heijn Fleisch und Wurstwaren wegen Bakterien zurück

Albert Heijn und die FAVV rufen die Verbraucher dazu auf, solche Produkte nicht zu verzehren, sondern sie in die Filialen der Supermarktkette zurückzubringen, in der sie gekauft wurden. Dort erhält man sein Geld dafür sofort zurück.

Auch diese Wurst- und Fleischwaren wurden in der Fabrik des Unternehmens Offerman in Aalsmeer in der Provinz Nord-Holland produziert (siehe nebenstehenden Beitrag). Von dort kam auch der in Scheiben verpackte gebratene Roastbeef, den Aldi Belgien aus dem Handel nahm, als in den Niederlanden bekannt wurde, dass solche Produkte mit Listeria-Bakterien verseucht sein könnten. In den Niederlanden starben drei Menschen nachweislich nach dem Verzehr kontaminierter Fleischwaren und mehrere weitere erkrankten teilweise danach.