Nach der Bildung der flämischen Landesregierung ist es um die Gespräche auf Bundesebene ruhig geworden

Der ehemalige belgische Staatssekretär für Asyl und Einwanderung Francken ist mit seiner strengen Migrationspolitik vielen Linken in der Wallonie ein Dorn im Auge und ausgerechnet er soll für die N-VA Verhandlungsführer werden. Damit, so die Ansicht vieler PS-Vertreter, wurde hier viel Öl aufs Feuer gegossen. Wird also aus einer logischen Koalition mit PS und N-VA als Partnern, sprich mit den jeweils stärksten Parteien in ihren Bundesländern nichts? Auch die beiden Informatoren haben eigentlich auf Basis dieser Logik gearbeitet…