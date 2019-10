Chicorée: Ein Brüsseler Traditionsgemüse in Schwierigkeiten

Derzeit sind im Brüsseler Umland nur noch etwa 80 Landwirte auf Chicorée spezialisiert (und nur noch knapp 100 insgesamt in Belgien), wie am Wochenende bei der Saisoneröffnung in Zaventem bei Brüssel in Flämisch-Brabant festgestellt wurde. Das hat seine Gründe. Die Arbeit in der handwerklichen Chicorée-Zucht und -Ernte ist hart und die Investitionen in entsprechend benötigtes landwirtschaftliches Material sind hoch. Es lassen sich dadurch kaum noch junge Landwirte auf das Abenteuer der Brüsseler Chicorée-Tradition ein.

Ein Verein, die Vereinigung „Brüsseler Bodenchicorée“, will jetzt Abhilfe schaffen und kündigt an, junge Bauern dafür interessieren und unterstützen zu wollen. Gegenüber dem VRT-Regionalsender Radio 2/Flämisch-Brabant sagte der Vereinsvorsitzende Frans Van Meldert: „Derzeit haben nur etwa 15 Landwirte hier ein Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Das Durchschnittsalter ist eher 55 Jahre. Das sind Bauern, die in den kommenden 10 Jahren in Rente gehen. Dadurch werden wir in einigen Jahren ein Problem bekommen.“