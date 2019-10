Die "Tornados" gewinnen die Bronze-Medaille in Doha

Jetzt, so auch sein Sohn Kevin Borlée, „richten sich alle Blicke in Richtung Tokyo“. Dort treffen sie bei den Olympischen Spielen auch auf die „Belgien Cheetahs“, die 4x100 Meter-Staffel der Frauen. Die „Cheetahs“ wurden in ihrem Finale 5. und hatten sich bereits mit dem Erreichen des Halbfinales in Doha für Tokyo qualifiziert. Die Frauenstaffel lief ihr erstes WM-Finale in einer Zeit von 3‘27“15. Das Quartett kam als 6. Staffel ins Ziel, doch nach dem Kanada disqualifiziert wurde, stiegen die „Cheetahs“ auf Platz 5.

Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Cockuyt und Camille Laus zeigten eine tolle Leistung, die fast vergessen ließ, dass sie ohne Cynthia Bolingo nach Doha fahren mussten. Bolingo hat anhaltende Probleme an ihren Fersen. Anne Zagré verpasste durch einen Fast-Sturz im Ziel bei den 100 Metern Hürdenlauf den Einzug ins Halbfinale nur knapp.