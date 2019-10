Kernreaktor Tihange 2 nach einem Problem mit einer Pumpe stillgelegt

Der Kernreaktor Tihange 2 im gleichnamigen Atomkraftwerk (Foto) in der Provinz Lüttich ist am Sonntag nach einem Problem mit einer Pumpe heruntergefahren worden. Nach Angaben der belgischen Atom-Kontrollbehörde FANC stieg die Temperatur in dieser Pumpe. Dadurch wurde der Reaktor aus Vorsichtsgründen abgeschaltet.