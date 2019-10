Thomas Cook-Pleite: Noch warten 60 belgische Touristen auf ihre Heimreise

Noch am vergangenen Wochenende hatte der belgische Reisegarantiefonds 500 Landleute aus ihren Urlaubsorten, in denen sie nach der Thomas Cook-Pleite festsaßen, nach Hause gebracht. Doch noch immer harren 60 Landleute im Ausland aus und hoffen, bald ebenfalls nach Belgien zurückkommen zu dürfen. Die meisten Kosten der betroffenen Pauschaltouristen werden erstattet, so der Fonds, doch nicht alles ist gedeckt.