"Wer jetzt in Flandern ein Haus kaufen will, der sollte nicht mehr mit dem Wohnbonus rechnen"

Im Koalitionsabkommen der neuen flämischen Landesregierung ist u.a. festgeschrieben, dass der sogenannte Wohnbonus, ein Steuervorteil beim Kauf einer ersten und einzigen Immobilie, ab dem 1. Januar 2020 gestrichen wird. Zur Kompensierung sieht die Regierung eine deutliche Senkung der Einschreibegebühr vor. Febelfin, der Dachverband des belgischen Bankenwesens, rät potentiellen Hauskäufern in Flandern schon jetzt, den Wohnbonus in die eigenen Berechnungen nicht mehr in Betracht zu ziehen.