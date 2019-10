Geert Bourgeois und Rudy Demotte als "Vor-Regierungsbildner" bestimmt

Geert Bourgeois von den flämischen Nationaldemokraten N-VA war zuletzt flämischer Ministerpräsident und wurde bei den letzten Europawahlen ins EU-Parlament gewählt. Rudy Demotte war Ministerpräsident der wallonischen Landesregierung und der Französischen Gemeinschaft, wo er heute Parlamentsvorsitzender ist. Natürlich sind sich die beiden "Vor-Regierungsbildner" der Tatsache gewiss, dass ihre jeweiligen Parteien ideologisch völlig unterschiedlich sind. Rudy Demotte sagte dazu den Journalisten nach dem Gespräch mit dem Monarchen: "Wir betreten ein Minenfeld..."

Geert Bourgeois sagte nach dem Gespräch mit dem König: "Ich sehe keine persönlichen Feindschaften. Ziel ist jetzt zu schauen, ob man sich an einen Tisch setzen kann. Wir werden dies konstruktiv angehen und in aller Diskretion die nötigen Gespräche führen." Rudy Demotte ergänzte: "Ich glaube, dass in der heutigen Situation Mäßigung und Vernunft angesagt sind. Wir kennen uns schon lange und wir haben Respekt füreinander. Wir sehen und nicht als Gegner an und dass ist wichtig für unser Land."