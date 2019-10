ÖBB-Nachtzug zwischen Brüssel und Wien - Belgiens Bahn prüft die Möglichkeiten

Die Fachwebseite mediarail.wordpress.com will dazu mehr wissen und schreibt, dass sich das Zugangebot in erster Linie an Österreicher richten soll, die in Brüssel z.B. einen Job bei der Europäischen Union oder der EU angeschlossenen Einrichtungen haben. Doch auch Fahrgäste, die einen City Trip im einen oder anderen Land machen wollen, sollten sich angesprochen fühlen.

Die „Nightjets“ sollen in Wien Sonntagsabends und Mittwochsabends abfahren, um Montagmorgens und Donnerstagsmorgens in der belgischen Hauptstadt anzukommen. Die Rückfahrten ab Brüssel würden Montags am Abend und Donnerstags am Abend erfolgen, um jeweils in Wien Ankunft am Morgen des Tages danach zu haben.

Dies würde z.B. Kurzurlaubern an einem langen Wochenende ermöglichen, Freitags früh in Wien anzukommen, um Sonntagsabends wieder die Heimreise nach Brüssel antreten zu können. Und Österreicher, die aufs Fliegen verzichten wollen, haben in Brüssel nach einer ausgeschlafenen Nacht im „Nightjet“ direkt Anschluss an den Eurostar nach London…