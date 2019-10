Der Mittelstand in Belgien findet zu wenig Arbeitskräfte

In Flandern ist dieses Problem größer als in der Region Brüssel-Hauptstadt oder in der Wallonie. Hier geben fast 21 % der einstellungswilligen Betriebe an, länger als ein halbes Jahr lang nach geeigneten Kandidaten suchen zu müssen. In Brüssel ist dies der Fall in nur 9,1 % der Fälle und in Wallonien sogar nur in 8 % der Unternehmen.

In erster Linie sind belgienweit kleine und mittelständische Unternehmen aus der Bauwirtschaft und im Bereich Industrie von diesen Phänomen betroffen, wie SD Worx herausfand. 67 % dieser Unternehmen geben an, Schwierigkeiten beim Anwerben von neuen Mitarbeitern zu haben. In Brüssel sind das 28 % der Unternehmen und in Flandern und der Wallonie sind mit rund 46 % gleich viele Betriebe davon betroffen.