Klagen gegen eine geschmacklose Werbung eines Hamburger-Herstellers

Das Unternehmen Bicky hat mit der Nutzung eines Kunstwerks, das Brutalität gegen Frauen zeigt, als Werbemittel für Hamburger in Belgien die Öffentlichkeit gegen sich aufgebracht. Hinter dieser Werbekampagne, die über die sozialen Medien verbreitet wurde (sie ist inzwischen wieder verschwunden), steht das niederländische Unternehmen Goodlife Foods, dass die in Belgien eigentlich sehr beliebten Bicky Burger herstellt. Diese Hamburger werden in erster Linie in den hiesigen Frittenbuden verkauft.