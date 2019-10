Startschuss für das 46. Filmfestival von Gent mit rund 120 Filmen

Einer der in Gent gezeigten Filme ist auch der Streifen „The Lighthouse“, in dem William Dafoe und Robert Pattinson zwei Arbeiter spielen, die Ende des 19. Jahrhunderts monatelang in einen Leuchtturm ausharren müssen. Der Film ist gleichermaßen paranoide, wie ironisch.

Im Bereich Filmmusik geht der „World Soundtrack Award“ dieses Jahr an den Komponisten Marco Beltrami, der u.a. die Musik zu „Sream“ und zu „The Hurt Locker“ schrieb. Der „Livetime Achivement Award“ des 46. Genter Filmfestes geht an den polnischen Filmkomponisten Krzysztof Penderecki, der die Soundtracks für zahlreiche Stanley Kubrick-Filme produzierte.

Abgeschlossen wird das Festival in 10 Tagen mit dem Film „The Mustang“ in dem der flämische Starschauspieler Matthias Schoenaerts (Foto unten) einen Häftling spielt, der die Gabe hat, mit wilden Pferden auszukommen. Er schafft es, einen besonders wilden Mustang zu bändigen… Spannung garantiert! Schoenaerts wird bei der Vorstellung dieses Films in seiner Heimat natürlich zugegen sein.

„Film Fest Gent“, noch bis zum 18. Oktober. Infos: www.filmfestival.be