Auswertung des Blitzmarathons: Über 30.000 Autofahrer waren zu schnell unterwegs

Am Dienstag fand zum 12. Mal ein 24-stündiger Blitzmarathon in Belgien statt. Jetzt wurde die Auswertung dieses Aktionstages gegen zu schnelles Fahren vorgelegt. Insgesamt wurden 30.604 Autofahrer erwischt, die sich nicht an die jeweils vorgeschriebene Richtgeschwindigkeit gehalten hatten. Zudem zog die Polizei 181 Führerscheine ein.