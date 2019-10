Belgiens Arbeitgeber warnen erneut vor einem „No-Deal“- Brexit

Es solle alles daran gesetzt werden, den Brexit noch einmal zu verschieben, damit ein verhandeltes Abkommen zu Stande kommen kann. Falls es doch zu einem Austritt der Briten aus der EU ohne Abkommen komme, müsse alles daran gesetzt werden, den Impakt davon zu minimalisieren. Zuletzt fordern die Wirtschaftsverbände auch von der (neuen) belgischen Bundesregierung die Einsetzung eines Krisenmanagers für den Fall eines „No Deal“-Brexits. Dieser sollte auf alle damit verbundenen Unvorhersehbarkeiten reagieren.

Wettbewerbsfähigkeit

Die Sorgen der belgischen Arbeitgeberverbände sind auch aus einem anderen Grund durchaus berechtigt. In der aktuellen Rangliste der wettbewerbsfähigsten Länder des Weltwirtschaftsforums (WWF) sackt Belgien gegenüber 2018 um einen Platz nach unten auf Rang 22. Österreich nimmt jetzt den 21. Rang ein. In Sachen makro-ökonomischer Stabilität bleibt Belgien allerdings beim WWF weiter auf Platz 1, verliert aber auch dort einige Punkte in den Bereichen IT auf Verwaltungsebene und Arbeitsmarkt (Stichwort Facharbeitermangel und langfristig offenbleibende Stellen).