Bombenalarm im flämischen Parlament beruhte auf Missverständnis

Die Person, die nach Ermittlungen im Telefonnetz als der Mann identifiziert wurde, der am Dienstag einen Bombenalarm im flämischen Landesparlament ausgelöst hatte, ist nach Verhören freigelassen worden. Die Staatsanwaltschaft von Ostflandern gab an, der Mann aus der Gegend von Gent, habe lediglich in englischer Sprache um Informationen gebeten und soll nicht mit einem Bombenanschlag gedroht haben.