Die Grundwasserspiegel in Flandern erholen sich wieder (leicht)

Die Flämische Umweltgesellschaft VMM stellt angesichts der jüngsten Messresultate fest, dass sich die Grundwasserspiegel lokal von den beiden trockenen Sommern 2018 und 2019 wieder etwas erholt haben. Vor allem in den letzten Tagen und Wochen ist einiges an Regen gefallen, was für eine signifikante Entspannung sorgte, doch die VMM meldet auch, dass an 51 % der Messpunkte das Grundwasser für diese Jahreszeit noch viel zu niedrig ist.

Katrien Smet von der Flämischen Umweltgesellschaft sagte in dieser Woche gegenüber VRT NWS, das seit Ende September 100 bis 150 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gefallen sind, doch für normale Wasserstände sorge dies noch nicht überall: „Vor allem im Osten des Landes, in Flämisch-Brabant und in Limburg bleiben die Grundwasserpegel auf einem sehr niedrigen Stand.“