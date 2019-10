Flanderns Ministerpräsident fordert EU-Sanktionen gegen die Türkei

„Wir haben direkte Interessen in diesem Konflikt. Da sitzen IS-Kämpfer in Lagern, die von den Kurden bewacht werden. Wenn die Kurden diese Lage aufgeben, weil sie von den Türken verjagt werden, dann haben wir ein Problem. Wenn die abhauen… Das sind tickende Zeitbomben“, so Jambon, der als ehemaliger belgischer Innenminister weiß, wovon er redet.

Es liege vor der Hand, dass man jetzt auf harte wirtschaftliche Sanktionen gegen die Türkei setzen müsse und dass der diplomatische Apparat in Gang kommen müsse, um den türkischen Präsidenten Erdogan und seinen Stab auf andere Gedanken zu bringen: „Der Ankauf von türkischen Produkten und die Zurverfügungstellung europäischer Waren und Güter für die Türkei müssen gründlich überdacht werden.“

Am kommenden Montag kommen die Außenminister der EU in dieser Sache in Brüssel zusammen und an diese richtete Jambon seinen Aufruf: „Auf eine mächtiges Land wie der Türkei muss man Eindruck machen. Europa kann sein Gewicht in die Waagschale legen. Es ist notwendig, dass wir dies einheitlich auf europäischer Ebene machen. Flandern kann da alleine nichts machen. Das wäre ein Tropfen auf einem heißen Stein“, so Jambon, „doch Flandern wird im Rahmen des europäischen Kontextes seine Verantwortung übernehmen.“