Belgische Basketballerin führt sich und die Mystics zum 1st WNBA-Pokal

Seit 2013 füllt Meesseman ihre Europa-Saison mit einer Kampagne in der WNBA bei Washington an. Im vergangenen Jahr ging sie mit der belgischen Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft und griffen die Mystics im Finale neben den Titel. Coach Mike Thibault nannte Meesseman damals das fehlende Teil im Puzzle.

"Ich bin kein fehlendes Teil in einem Puzzle, ich bin nur eine Spielerin, die ihrer Mannschaft geholfen hat, die Meisterschaft zu gewinnen", erklärte sie bei der Übergabe der Trophäe für das MVP-Finale. "Sie sind jetzt meine Familie und ich möchte das mit ihnen teilen, ich liebe sie. Das Einzige, was zählte, war der Meistertitel."