Brüssel versucht neue Wege – mit einem Schafhirten, Gemüsezüchtern und Kräuterbauern

Getestet wird bei den Projekten in Anderlecht die Entwicklung neuer landwirtschaftlicher Modelle, die die Umwelt und die Arbeitnehmer gleichermaßen respektieren, und zwar in direktem Kontakt mit den Menschen in Brüssel.

„Der Blumenmarkt ist nicht gerade rosig. Mit meinem Projekt kann ich die Einwohner hierfür sensibilisieren. Die Leute müssen verstehen lernen, dass es „slow food“, aber eben auch „slow flower“ gibt. Man sollte wissen, dass Blumen manchmal mit der doppelten Menge an Pestiziden als Gemüse besprüht werden, weil man sie nicht isst. Doch die Produzenten und Floristen kommen mit den Blumen in Kontakt. Das ist eine Katastrophe. Und überheizte Gewächshäuser wie in Holland sind auch keine Lösung. Die Leute sollten kapieren, dass Blumen saisongebunden sind und sie sollten aufhören, am Valentinstag Rosen kaufen zu wollen.“

Insgesamt ist das Ziel der Mikroprojekte von BoerenBruxselPaysans die Schaffung neuer landwirtschaftlicher Betriebe überall in Brüssel mit einem sehr hohen Sozialanspruch, mit sozialer Eingliederung und sozialem Zusammenhalt: „Schön ist auch der Kontakt zu den Leuten. Dieses Feld blühte die ganze Saison über. Die Nachbarn haben die Blumenpracht bewundert. Der Stadt tun großartige Naturprojekte gut, und hier ist man in der Stadt. Sobald man in diese Straße biegt, ist es aber gleichzeitig auch so als sei man auf dem Land“, führt Caroline Leconte noch begeistert aus.