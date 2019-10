Spanische Gruppe übernimmt 62 der 91 Thomas Cook-Filialen in Belgien

Die Insolvenzverwalter von Thomas Cook Retail Belgium haben an diesem Freitag jedoch mit einem spanischen Reiseunternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb von 62 der 91 Filialen von Thomas Cook in Belgien getroffen. In der Pressemitteilung war zunächst die Rede von 63 Filialen, doch es scheinen letztlich 62 zu sein.

"Es ist ein unerwarteter Erfolg, dass 62 Filialen gerettet worden sind. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass so viele Filialen gerettet werden können. Die Filialen werden unter dem Namen Neckermann weitergeführt", so die Insolvenzverwalterin Mieke Verplancke.

Die spanische Wamos-Gruppe wird die Filialen in Wamos Benelux unterbringen. Fast 200 der 500 Mitarbeiter werden einen Neuanfang bei der Reiseorganisation machen können. Die Aktivitäten werden unter dem Namen Neckermann fortgesetzt.