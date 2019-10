Mehrere hunderte Klimaaktivisten von Extinction Rebellion führen Protestaktionen vor dem Königspalast

Die 63-jährige Esmeralda wurde in einem Kombi weggebracht, verhört und in eine Zelle gesteckt. Alles in allem war sie etwa fünf Stunden im Gefängnis, sagte sie der Zeitung L'Echo. Der Prinzessin zufolge hatte sie damit gerechnet. Ihr sei aber dennoch ein wenig mulmig auf der Polizeiwache gewesen. Es war nicht die erste Demonstration von Esmeralda und es ist wohl auch nicht die letzte, denn sie will noch öfter auf die Straße gehen: "Je mehr Menschen jeden Alters und aller Bevölkerungsgruppen sich manifestieren, desto größer ist die Wirkung." Esmeralda ist inzwischen wieder freigelassen worden.