"Die EU muss den Beitrittsprozess der Türkei stoppen"

Francken ist der belgische Delegationsführer der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Er wird sich in London u.a. mit der Situation in Syrien befassen, wo die Türkei die kurdischen Kämpfer bombardiert.

"Ich habe den türkischen Vertreter hier bereits zur Drohung von Präsident Erdogan, Millionen von Flüchtlingen nach Europa zu schicken, befragt ", so Francken. "Ich sagte ihm, dass dies nicht die Sprache eines Verbündeten ist, sondern die eines Feindes. Er nuancierte Erdogans Äußerung. Man solle sie nicht wörtlich nehmen."

Laut Francken komme tatsächlich ein Sicherheitsproblem auf uns zu. Nach Angaben der Kurden hätten es Familienangehörige von Mitgliedern der terroristischen Bewegung Islamischer Staat (IS) bereits geschafft, aus einem Lager für Vertriebene in Nordsyrien zu fliehen. "Es mögen nur die Frauen syrischer Kämpfer sein, aber wir haben schon gesehen, dass auch sie in der Lage sind, Anschläge zu verüben", betonte er. In Belgien müsse man, laut der nationalistischen flämischen N-VA, so schnell wie möglich eine neue Gefahrenanalyse durchführen.

Auf europäischer Ebene will der Abgeordnete darauf hinarbeiten, dass das Beitrittsverfahren der Türkei eingestellt wird. "Jedes Jahr sind dafür 600 Millionen Euro vorgesehen. Davon wurden bereits im vergangenen Jahr 66 Millionen eingefroren. Doch der Geldfluss muss vollständig eingestellt werden. Die Türkei wird sowieso nie beitreten können", so Francken noch.