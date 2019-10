Gent will keine gepflasterten Vorgärten mehr

Die Stadtverwaltung von Gent will keine Baugenehmigungen für gepflasterte Parkplätze in den Vorgärten von neuen Parzellen mit Reihenhäusern erteilen. Das schreibt die Zeitung Het Nieuwsblad. Der Stadtrat will eine strengere Parkpolitik umsetzen und mehr Platz für Grünflächen in der Stadt schaffen. Doch der Plan stößt auch auf heftige Kritik.