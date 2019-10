In 330 Straßen in Flandern und Brüssel messen die Bürger mit Kameras, wie viele Autos und Radfahrer vorbeifahren und wie schnell sie fahren. Das geschieht in Zusammenarbeit mit der Forschungsagentur "Transport & Mobility Leuven". Die Ergebnisse sind nun online und können von jedermann eingesehen werden. Mit den Daten können die Behörden daran arbeiten, die Straßen sicherer zu machen.