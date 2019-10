Mehrere hundert Aktivisten von Extinction Rebellion in Brüssel verhaftet

113 Demonstranten, die versuchten, trotz des Verbots in die Gärten einzudringen, wurden verhaftet. Einer kleinen Gruppe von ihnen gelang allerdings, die Wiese vor dem Palast zu betreten.

Die Mehrzahl der Demonstranten versammelte sich auf dem Königsplatz/Place Royale. Doch kurz vor 18.00 Uhr beendete die Polizei die Aktion. Sie setzte hierfür eine Wasserkanone und Pfeffersprays ein. An mehreren Stellen auf dem Platz versuchten die Demonstranten, gewaltlos zu widerstehen. Einige ketteten sich sogar an ein Boot an, das sie extra auf den Platz zogen. Sie wurden schließlich von der Polizei losgekettet und, wie einige hundert andere Demonstranten, in Handschellen abgeführt.