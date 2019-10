Brüssel zeigt "Dalí & Magritte": 2 Surrealisten vereint und im Dialog

Magritte war einer der ersten Künstler, der Worte und Sätze in seine Malerei integrierte. Später tauchten einzelne Begriffe auch bei Dalí auf wie „L’énigme du désir“ illustriert. In „Nocturne“ aus dem Jahr 1925 kommt bei Magritte ein brennendes Haus auf und Jahre später zeigt Dalí seine brennenden Giraffen. Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass Dalí hin und wieder Magrittes Ideen aufgegriffen, um sie in seiner Arbeit fantasiereicher und bunter wiederzuverwenden. Dies sagte auch der renommierte Kunsthistoriker Jean-Philippe Theyskens zu „Dalí & Magritte - Deux icônes du surréalisme en dialogue“.

Das „Magritte Museum“ ist ein dem surrealistischen belgischen Maler René Magritte gewidmetes Museum in Brüssel. Es ist Teil der Königlichen Museen der Schönen Künste und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Museum für Alte Kunst und zum Museum für Moderne Kunst in der Regentschapstraat/rue de la Régence in der Nähe des historischen Stadtzentrums der belgischen Hauptstadt am sogenannten „Kunstberg“. (Belga, dpa)