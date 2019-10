Ein tolles Sportwochenende aus belgischer Sicht

Dem 30 Jahre alten Marathonläufer Bashir Abdi (Foto oben) ist es in Chicago gelungen, seinen eigenen belgischen Rekord zu verpulvern. Er lief die Distanz in einer Zeit von 2.06:14. Am 28. April lief Abdi in London eine Zeit von 2.07:03 und brach damit den alten belgischen Landesrekord von Vincent Rousseau von 2.07:19 aus dem Jahr 1995.

Jetzt wurde er in Chicago Fünfter. Abdi ist ein Trainingspartner von Mo Farah, der ebenfalls somalische Wurzeln hat. Zuletzt absolvierten beide gemeinsam ein Höhentraining.

