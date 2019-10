EM in Ludwigsburg: Drei Belgier aus Kasterlee haben die dicksten Kürbisse

Der amtierende Deutsche Meister Michael Asam aus Heretshausen in Bayern erreichte mit einem 681,5 kg schweren Kürbis in diesem außergewöhnlichen internationalen Wettbewerb den 6. Platz. Der bisherige Weltrekord liegt bei 1.190,5 kg und wurde 2016 von Mathias Willemijns aufgestellt. Willemijns kommt auch aus Belgien.

Der Sieger von Ludwigsburg, Mario Van Geel, hat eine einfache Erklärung dafür, warum im belgischen Bundesland Flandern im Allgemeinen und in Kasterlee im Besondern so große Kürbisse gedeihen: „Wir haben Spitzensamen!“ Sein „Kürbis-Club“ in Kasterlee habe dieses Jahr Spitzenleistungen vollbracht, so der strahlende Gewinner…